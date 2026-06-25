Стоматолог предупредил об опасности мороженого для зубов в жару

Употребление мороженого в жаркую погоду создает нагрузку на зубную эмаль и может спровоцировать кратковременную боль у обладателей зубов с повышенной чувствительностью. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов.

Эксперт объяснила, что быстрое поедание холодного мороженого после пребывания на жаре или в сочетании с горячими напитками вызывает температурный стресс у эмали. Особенно сильно это чувствуют люди с кариесом, микротрещинами и оголенными шеями зубов, поскольку холод воздействует на нервные окончания и дентинные канальцы.

Стоматолог подчеркнула, что регулярное употребление продуктов, в которых сочетаются сахар и температурные контрасты, способствует разрушению эмали и появлению кариеса. При этом крайне чувствительны к температурным раздражителям пациенты после профессиональной чистки и отбеливания зубов.

Однако, по словам специалиста, умеренное потребление мороженого в медленном темпе не навредит состоянию эмали. При этом важно не сочетать десерт с горячими напитками, а также отказаться от чистки зубов сразу после перекуса. Рекомендуется подождать примерно 30 минут.

«Если зубы регулярно реагируют на холодное, это может говорить о повышенной чувствительности эмали или других проблемах с зубами и деснами. В таких случаях стоит обратиться к стоматологу», — добавил он.

Диетолог София Кованова до этого предупреждала, что некоторым категориям людей не стоит есть мороженое. По ее словам, этот холодный десерт не следует употреблять при непереносимости лактозы, сахарном диабете, заболеваниях органов дыхания, а также простуде и гастрите.

Ранее врач развеял миф о пользе мороженого при боли в горле.