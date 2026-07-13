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Москвичей предупредили о температурных рекордах в июле

Синоптик Позднякова: жара до 30°C ожидается в Москве до конца июля
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва и Подмосковье перейдут под власть антициклона, который принесет повышение температуры, до конца июля в регионе ожидаются дни, когда столбик термометра достигнет 30°C. Об этом aif.ru рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первой половине этой недели продолжится неустойчивая погода с кратковременными дождями, во второй — периферия антициклона принесет больше солнца. К выходным, 18 и 19 июля, температура повысится до 27°C.

Позднякова добавила, что такая тенденция к повышению температуры сохранится.

«В конце июля, по прогнозам, температура все дни будет выше климатической нормы, в пределах +25…+26 градусов. В отдельные дни возможны рекордные +29…+30», — заключила синоптик.

11 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщал, что дожди в Москве будут идти еще три дня. По его словам, грозы с дождями разной интенсивности и продолжительности будут терзать столичный регион еще три дня, а в середине новой недели погода исправится.

Ранее синоптики подсчитали, сколько осадков выпало в воскресенье в Москве и Подмосковье.

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