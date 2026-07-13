Синоптики подсчитали, сколько осадков выпало в воскресенье в Москве и Подмосковье

В воскресенье в российской столице выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что 12 июля в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, в течение дня выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы июля. На других московских метеостанциях выпало от 14 до 20 миллиметров осадков.

Синоптик отметил, что в Подмосковье прошли более сильные дожди. Так, в Кашире выпало 25 миллиметров осадков, в Сергиевом Посаде — 28 миллиметров осадков, в Клину - 36 миллиметров, в Можайске — 45 миллиметров, в Шереметьево — 53 миллиметра.

В Можайске был установлен суточный рекорд (48 миллиметров) по количеству выпавших осадков, превысив результат 1990 года в 32 миллиметра.

Леус сообщил, что в ночь с 12 на 13 июля дожди наиболее сильные дожди пройдут на западе, северо-западе, юге и в юго-востоке Подмосковья.

12 июля сообщалось, что в понедельник в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.

Ранее в Подмосковье заметили кружащийся смерч.