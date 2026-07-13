На подлете к Москве уничтожили еще пять беспилотников

Собянин: уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Несколькими часами ранее Собянин сообщал об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отражали налет беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате атаки на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского района произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА над регионом на фоне опасности атаки дронов. По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус Стаханов — Москва в ЛНР.