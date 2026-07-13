В Бахрейне завыла сирена воздушной тревоги

Жителей Бахрейна призвали искать укрытия на фоне включенной сирены воздушной тревоги. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны в социальной сети Х.

«Сирена прозвучала. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в безопасное укрытие», — предупредило ведомство.

До этого Вооруженные силы Ирана ударили по военной базе США в Иордании.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Власти США назвали правительство Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнили их с «раковой опухолью», которую, по их мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.