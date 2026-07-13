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Общество

Единственную соединяющую Россию с Южной Осетией трассу временно закрыли

Автомобильное движение на Транскавказской магистрали закрыли на 12 часов
Global Look Press

Автомобильное движение на участке Транскавказской магистрали (Транскам), соединяющей Россию с Южной Осетией, закрыли почти на 12 часов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.

Ограничения продлятся с 21:30 12 июля до 09:00 13 июля. Решение о закрытии магистрали приняли в связи с невозможностью обеспечить безопасность проезда по дороге. При этом ограничения коснулись всех видов транспорта на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

В ведомстве призвали воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дороге.

Транскавказская магистраль — единственная магистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией. Большая часть дороги проходит по высокогорью. Трассу периодически закрывают из-за камнепадов, схода селей и лавин.

До этого министр транспорта России Андрей Никитин рассказал, что о начале полномасштабных строительных работ на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Ранее лобовое ДТП под Петербургом парализовало трассу.

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