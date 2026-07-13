В Минпросвещения раскрыли, до какого возраста детям вредно давать гаджеты

Минпросвещения рекомендовало не давать детям до двух лет гаджеты

Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы.

Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что, несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до двух лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами.

«Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием», — говорится в документе.

До этого член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог рассказал, что родителям не следует полностью исключать использование телефонов и других электронных устройств детьми, но полезнее ввести ограничения до одного — трех часов в день.

Он предложил родителям установить для детей обучающие приложения, интерактивные словари, а также программы для чтения и изучения языков.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года хотят ввести встроенный родительский контроль на смартфонах.