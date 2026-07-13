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Общество

В Минпросвещения раскрыли, до какого возраста детям вредно давать гаджеты

Минпросвещения рекомендовало не давать детям до двух лет гаджеты
E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения России рекомендовало ограничить использование цифровых устройств детьми младше двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную методическую рекомендацию ведомства, направленную в регионы.

Рекомендации касаются использования цифровых технологий несовершеннолетними с учетом их возраста. В министерстве отмечают, что, несмотря на отсутствие законодательного запрета, детям до двух лет следует максимально ограничить контакт с гаджетами.

«Научно обоснованные рекомендации должны ограничивать использование цифровых устройств для детей младше 2 лет, чтобы избежать дисбаланса между сенсорным опытом и виртуальным взаимодействием», — говорится в документе.

До этого член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог рассказал, что родителям не следует полностью исключать использование телефонов и других электронных устройств детьми, но полезнее ввести ограничения до одного — трех часов в день.

Он предложил родителям установить для детей обучающие приложения, интерактивные словари, а также программы для чтения и изучения языков.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года хотят ввести встроенный родительский контроль на смартфонах.

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