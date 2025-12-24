В России с 2026 года хотят ввести встроенный родительский контроль на смартфонах

Депутат Боярский: с 2026 года на гаджетах может появиться встроенный родконтроль

В России в будущем году планируют добавить в перечень приложений, обязательных к предустановке на смартфонах и планшетах, родительский контроль. Это важно для ограждения детей от вредоносного контента, объяснили в Госдуме «Парламентской газете».

Обсуждения предустановки сервисов родительского контроля затрагивают импортируемые гаджеты и производящиеся в России. Сегодня в список обязательных входят 18 приложений, включая RuStore, «Госуслуги», Rutube, напомнил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Эта идея в проработке, я ее транслировал в министерство», — отметил парламентарий, добавив, что новое ПО будет отсекать вредоносную информацию и гарантировать безопасность детей в сети.

Для внедрения инициативы потребуется разработать отдельный нормативно-правовой акт, список встроенных приложений определяется правительством, напомнил зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов.

«Сейчас основная задача, которая перед нами стоит — найти технологические решения, которые можно рекомендовать к предустановке», — пояснил он.

В этой работе должны принять участие представители Минцифры, родительского сообщества и эксперты, так как вопрос касается защиты и воспитания детей, подчеркнул депутат. По его мнению, важно применить комплексный подход, рассмотрев его на примере разработки детских SIM-карт, в которой участвуют участие сотовые операторы. В том числе, по словам Свинцова, придется привлечь к этому Роскомнадзор, провайдеров и прочие ведомства.

Несмотря на объем работы, она, по мнению парламентария, не потребует много времени – скорее всего, внедрение пилотных решений начнется уже в середине 2026 года.

«Я допускаю, что многие российские IT-компании занимаются подобными разработками. И они в данный момент уже могут находиться в высокой степени готовности или на этапе тестирования или даже пилотирования», -— заключил депутат.

До этого директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что установка приложений для родительского контроля поможет избежать вербовки детей террористами в социальных сетях и мессенджерах. Он призвал россиян не пренебрегать такими сервисами, а также ограничить контент ребенка только друзьями и запретить получение сообщений и запросов в друзья от незнакомых людей.

Ранее в Госдуме анонсировали «жесточайшие ограничения» в соцсетях.