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Россиянам объяснили, почему перцовый баллончик не остановит тигров и медведей

Эксперт Арамилев: перцовый баллончик не поможет остановить тигра и медведя
Shutterstock

Перцовые баллончики не являются надежным средством защиты от тигров и медведей, а в некоторых ситуациях могут даже спровоцировать нападение хищника. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО «Центр «Амурский тигр»» Сергей Арамилев.

По его словам, существуют специальные перцовые баллончики, предназначенные для защиты от крупных млекопитающих, однако их применение связано с рядом серьезных ограничений. Одной из главных сложностей эксперт назвал зависимость эффективности баллончика от направления ветра. В экстремальной ситуации человек не может выбирать удобное положение относительно животного, а аэрозоль может попасть в лицо самому владельцу.

Кроме того, даже при прямом попадании струи раздражающего вещества в глаза крупного хищника рассчитывать на мгновенную остановку животного не стоит. Арамилев объяснил, что для тигров и медведей зрение не является основным способом ориентирования. Гораздо большую роль играют обоняние и слух, поэтому раздражение глаз вызывает лишь временный дискомфорт, но не лишает хищника способности атаковать.

До этого бурый медведь забрел в отель в Тибете и вскрыл номер с двумя гостями. По словам постояльцев, они несколько секунд смотрели на неожиданного гостя, не зная, как реагировать. К счастью, медведь не проявил агрессии и вскоре самостоятельно вышел из номера. После этого владелец гостиницы с помощью фонаря и подручных средств смог выгнать животное из здания.

Ранее медведь пробрался в ТЦ на базе армии США и украл персик.

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