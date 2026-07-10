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Общество

Медведь пробрался в ТЦ на базе армии США и украл персик

Alaskasnewssource: медведь проник в ТЦ на базе ВС, украл персик и скрылся
KTUU

Медведь проник в торговый центр (ТЦ) на военной базе США на Аляске, украл персик и ушел. Об этом пишет портал Alaskasnewssource.

Как уточняется, все произошло утром, когда в ТЦ уже были посетители.

«Медведь был заснят на видео, когда он зашел в кафетерий, где взял себе персик, оставил немного экскрементов в коридоре и, наконец, покинул здание», — говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам менеджер по охране дикой природы Колетт Брандт, зверь прошел в здание через автоматические двери. После случившегося сотрудники природоохранной службы позаботились, чтобы медведь ушел в лес.

До этого н японском острове Хоккайдо четырех альпинистов эвакуировали с горы Томурауси на вертолете после встречи с бурым медведем. Как сообщало издание The Independent, 4 июля во время спуска один из туристов заметил хищника примерно в 50 метрах на тропе, после чего группа остановилась и более трех часов не могла продолжить путь, застряв на высоте около 1700 метров.

Даже когда медведь скрылся из виду, альпинисты побоялись двигаться дальше и вызвали спасателей. Их доставили в безопасное место по воздуху, никто не пострадал.

Ранее мужчина открыл дверь машины и нашел на пассажирском сиденье медведя.

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