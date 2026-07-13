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Общество

Более 120 пожарных привлекли к тушению пожара у железной дороги в Лондоне

Guardian: пожар у железной дороги в Лондоне тушат 125 пожарных
Yevhen Titov/AP

В тушении сильного пожара вблизи железной дороги на северо-востоке Лондона принмают участие более 120 человек. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Пожар произошел в районе Уолтемстоу. От огня пострадали жилой дом, несколько приусадебных участков и хозяйственных построек, а также железнодорожная насыпь. Из-за пожара было прекращено движение поездов по линии Weaver London Overground наземной железной дороги. Спасателям пришлось освобождать пассажиров, застрявших в остановившихся поездах.

Сейчас огонь тушат 125 пожарных и 20 единиц специальной техники.

По имеющимся данным, причиной пожара стало вызванное падением дерева замыкание электропроводки.

11 июля сообщалось, что на участке железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом в Германии произошел пожар, который, по предварительным данным, мог быть вызван диверсионными действиями.

Ранее в Москве загорелся вагон пассажирского поезда.

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