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Общество

В Германии произошел пожар на железной дороге, причиной могла быть диверсия

DPA: пожар на железной дороге в Германии мог вспыхнуть в результате диверсии
IMAGO/Robin Scherf / Weber & Bau/Global Look Press 

На участке железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом в Германии произошел пожар, который, по предварительным данным, мог быть вызван диверсионными действиями. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на информацию от местных властей.

Согласно имеющимся данным, группировка Angry Birds Commando может быть причастна к инциденту — ее члены опубликовали соответствующее сообщение на платформе антиглобалистов Indymedia.

Как отмечает агентство, в результате пожара были повреждены сигнальные кабели, что привело к остановке движения поездов на этом участке.

Накануне сообщалось, что в Тюменской области подростки совершили диверсию на железной дороге за 50 тыс. рублей. Инцидент произошел на участке «Тюмень – Утяшево» Свердловской железной дороги. По версии следствия, молодые люди в возрасте 16 и 18 лет повредили оборудование. Завершить противоправные действия им помешала сработавшая охранная сигнализация, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Урале подростка арестовали за поджог железнодорожного оборудования.

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