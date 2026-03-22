В Москве загорелся вагон пассажирского поезда

112: три человека пострадали при пожаре в поезде на Ярославском вокзале в Москве

Возгорание произошло в пассажирском поезде на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, огонь вспыхнул в вагоне поезда дальнего следования, который двигался по шестому пути. В результате пострадали три человека.

«33-летний проводник надышался дымом — он помогал эвакуировать людей. 52-летняя женщина получила поверхностные ожоги лица и шеи. Также медики осмотрели мужчину из соседнего вагона — у него поднялось давление на фоне стресса», — говорится в публикации.

Из нее следует, что всем пострадавшим помощь была оказана на месте. Госпитализация никому не понадобилась.

В начале февраля в Санкт-Петербурге задержали молодого человека, по подозрению в поджоге вагона электрички. Как сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, инцидент произошел вечером 6 февраля на Лесном проспекте. Возгорание ликвидировали через 40 минут после того, как о нем стало известно. На движение поездов поджог не повлиял, уточнялось в материале.

