Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве загорелся вагон пассажирского поезда

112: три человека пострадали при пожаре в поезде на Ярославском вокзале в Москве

Возгорание произошло в пассажирском поезде на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, огонь вспыхнул в вагоне поезда дальнего следования, который двигался по шестому пути. В результате пострадали три человека.

«33-летний проводник надышался дымом — он помогал эвакуировать людей. 52-летняя женщина получила поверхностные ожоги лица и шеи. Также медики осмотрели мужчину из соседнего вагона — у него поднялось давление на фоне стресса», — говорится в публикации.

Из нее следует, что всем пострадавшим помощь была оказана на месте. Госпитализация никому не понадобилась.

В начале февраля в Санкт-Петербурге задержали молодого человека, по подозрению в поджоге вагона электрички. Как сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, инцидент произошел вечером 6 февраля на Лесном проспекте. Возгорание ликвидировали через 40 минут после того, как о нем стало известно. На движение поездов поджог не повлиял, уточнялось в материале.

Ранее в Московской области сняли на видео горящий вагон электрички.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
