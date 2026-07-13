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Общество

В Британии рассказали о финском подземном городе с тысячами бомбоубежищ

The Times: в Хельсинки создали сеть из 5,5 тысячи бомбоубежищ
Michael Nitzschke/Global Look Press

Власти Финляндии создали под столицей страны масштабную сеть подземных сооружений, включающую около 5,5 тысячи бомбоубежищ, способных использоваться как в повседневной жизни, так и в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на представителей городских властей.

По данным издания, подземная инфраструктура Хельсинки включает не только защитные сооружения, но и объекты гражданского назначения: бассейны, спортивные комплексы, сауны, церкви, парковки, культурные и общественные пространства. В мирное время они функционируют как обычные городские объекты, однако при необходимости могут быть оперативно переоборудованы в укрытия.

По словам представителя ведомства по обеспечению безопасности жителей Хельсинки Юкка-Пекка Шредеруса, система подземных убежищ рассчитана на различные сценарии, включая вооруженное нападение и применение оружия массового поражения. Бункеры оборудованы массивными стальными дверями, способными выдерживать ударные волны, а также защищать находящихся внутри людей от химических, биологических и радиационных угроз.

Как отмечает издание, общая вместимость защитных сооружений достигает около одного миллиона человек, тогда как население Хельсинки составляет примерно 689 тысяч жителей.

В феврале посол России в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что финские власти не скрывают, что готовятся к военному противостоянию с Россией. А в конце марта зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Финляндия уже включилась в войну с Россией, пропуская летящие украинские беспилотники.

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.

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