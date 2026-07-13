Россиянам назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

В ряде российских регионов имеется высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита. Об этом РИА Новости рассказал профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

В европейской части страны клещи опасны в Московской, Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской областях, Карелии, Крыму, Севастополе и на большей части Поволжья.

На Урале и в Сибири подвержены высокому риску Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.

На Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом присутствует практически везде, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.

Шахмарданов призвал россиян заранее вакцинироваться при поездке в эндемичный регион и соблюдать меры профилактики. Он подчеркнул, что необходимо применять репелленты, носить закрытую светлую одежду, после прогулок на природе проводить само- и взаимоосмотры.

21 июня сообщалось, что пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь, но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября.

Ранее сообщалось об увеличении числа случаев боррелиоза после укуса клещей.