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Стало известно об увеличении числа случаев боррелиоза после укуса клещей

SHOT: клещи стали чаще переносить болезнь Лайма
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Клещи стали чаще переносить болезнь Лайма. Сразу в нескольких регионах России за год выросла доля зараженных боррелиозом, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Самый высокий показатель по-прежнему в Коми — там боррелии обнаруживают почти у каждого второго исследованного клеща (48,4%). С начала сезона за медицинской помощью после укусов в регионе обратились почти 3 тысячи человек, около 500 из них — дети. Рост числа переносчиков болезни зафиксирован и в Псковской области. Если в прошлом году боррелиоз выявляли у 22,6% исследованных клещей, то сейчас — уже у 26,8%. В Мордовии доля кровопийц, зараженных боррелиями, также увеличилась до 9,4%», — сказано в посте.

В Свердловской области переносчиком болезни Лайма оказался почти каждый второй исследованный клещ. В Удмуртии, по по данным журналистов — каждый третий. В Крыму боррелиоз обнаружили у 10% клещей, следует из сообщения.

Первые симптомы болезни Лайма обычно появляются через несколько дней или недель после укуса: температура, слабость, головная боль и покраснение кожи, которое постепенно увеличивается в размерах. Если вовремя не начать лечение, инфекция может распространиться по организму: от суставов до внутренних органов, предупреждает канал. В редких случаях болезнь приводит к инвалидности.

Ранее врач перечислила распространенные ошибки при укусе клеща.

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