Россиянам рассказали, когда закончится высокая активность клещей

Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь, но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова в беседе с РИА Новости.

Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, в оврагах или канавах, кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист.

Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте 40-60 лет — в 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения.

Среди регионов в особой группе риска по активности клещей Страхова назвала Удмуртию, Красноярский край, Костромскую и Кировскую области — на них приходится 76% обращений.

Чтобы снизить риск она рекомендует регулярно скашивать траву, бороться с сорняками и порослью кустарников, не допускать захламления территории старыми досками, ветками, листвой и мусором и обрабатывать специальными препаратами участок и прилегающую полосу за забором.

До этого сообщалось, что в России выявили более 30 новых вирусов, переносимых клещами и комарами.

Ранее биолог сообщил о росте популяции клещей из-за снежной зимы.