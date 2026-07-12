Росавиация рассказала о зарплатах бортпроводников

Более 20 тысяч бортпроводников работают в российских авиакомпаниях, их зарплата зависит от сезона и продолжительности рабочего времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Там отметили, что в летом и на новогодние праздники больше рейсов, соответственно, больше рабочих часов и выше зарплата.

В Росавиации рассказали, что рабочая смена бортпроводника не может превышать восьми часов, а рабочее время складывается из времени, проведенного в полете, а также затраченного на выполнение предполетной подготовки и послеполетных работ.

До этого сообщалось, что авиакомпания British Airways отменила рейс из Бриджтауна (Барбадос) в Лондон после инцидента с пьяным экипажем. Четверо членов экипажа за несколько часов до вылета отдыхали в баре отеля и употребляли водку и пиво, из-за чего их временно отстранили от работы.

Один из бортпроводников потерял сознание, а у другой стюардессы началась рвота. Очевидцы снимали происходящее на видео, а сами сотрудники отвечали, что они из British Airways.

Ранее бортпроводница выпила несколько бутылок вина перед рейсом и была уволена.