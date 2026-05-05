Бортпроводница выпила несколько бутылок вина перед рейсом и была уволена

Стюардесса авиакомпании British Airways Дебора Мерритт была арестована и уволена после того, как перед трехчасовым рейсом из Хитроу в Малагу выпила несколько бутылок вина, пишет Mirror.

Пассажиры заметили, что женщина покачивается, и ее отвели в хвост самолета, где она просидела пристегнутой до конца полета. По прилете в Испанию тесты показали, что в крови Деборы содержится 70 мкг алкоголя при допустимом лимите для экипажа в 9 мкг — превышение почти в восемь раз. Стюардесса призналась, что перед рейсом действительно выпила алкоголь.

Адвокат Гулам Али объяснил, что его подзащитная испытывала стресс из-за семейных проблем и «думала, что алкоголь выйдет из организма».

«Я опустошена тем, что больше не смогу работать», — прокомментировала сама Дебора.

Ранее пилота уволили из британской авиакомпании после секса с 16 стюардессами.

 
