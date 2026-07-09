Пьяные стюардессы и бортпроводники сорвали рейс British Airways

Авиакомпания British Airways отменила рейс из Бриджтауна (Барбадос) в Лондон после инцидента с пьяным экипажем, пишет The Sun.

По сообщениям британских СМИ, четверо членов экипажа за несколько часов до вылета отдыхали в баре отеля и употребляли водку и пиво, из-за чего их временно отстранили от работы.

Один из бортпроводников потерял сознание, а у другой стюардессы началась рвота. Очевидцы снимали происходящее на видео, а сами сотрудники отвечали, что они из British Airways.

Из-за отмены рейса пострадали до 336 пассажиров, которые не смогли вовремя вылететь в Хитроу. В авиакомпании заявили, что предъявляют к работникам высокие требования и уже начали проверку.

Ранее бортпроводница выпила несколько бутылок вина перед рейсом и была уволена.