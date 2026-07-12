Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Американский таблоид опубликовал фото с сенатором Грэмом незадолго до смерти

TMZ опубликовал последние фото с сенатором-республиканцем Грэмом
Craig Hudson - Pool via CNP/Global Look Press

Появились последние фото якобы с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, их публикует американский таблоид TMZ.

На кадрах видно, как, предположительно, Грэма выносят сотрудники оперативных служб на носилках.

«Издание TMZ DC получило эксклюзивные фотографии, на которых видно, как сенатора-республиканца от Южной Каролины выносят из его резиденции на носилках в окружении сотрудников скорой медицинской помощи, оказывающих первую помощь», — сказано в материале.

Как уточнили журналисты, департамент пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия отказался предоставить информацию, сославшись на законы.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Ранее в США заподозрили «российский след» в смерти Грэма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!