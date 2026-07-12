Американский таблоид опубликовал фото с сенатором Грэмом незадолго до смерти

Появились последние фото якобы с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, их публикует американский таблоид TMZ.

На кадрах видно, как, предположительно, Грэма выносят сотрудники оперативных служб на носилках.

«Издание TMZ DC получило эксклюзивные фотографии, на которых видно, как сенатора-республиканца от Южной Каролины выносят из его резиденции на носилках в окружении сотрудников скорой медицинской помощи, оказывающих первую помощь», — сказано в материале.

Как уточнили журналисты, департамент пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия отказался предоставить информацию, сославшись на законы.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Ранее в США заподозрили «российский след» в смерти Грэма.