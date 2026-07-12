Власти Ярославской области рассказали о последствиях урагана

На Ярославскую область обрушился ураган — ветер достигает 18 метров в секунду. Сорваны крыши домов, повалены десятки деревьев, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Михаил Евраев.

Он уточнил, что основной удар стихии пришелся на подъезды к Переславлю-Залесскому. Также, по информации губернатора, на федеральной трассе М8 упавшие деревья перекрыли проезд в обе стороны. Сейчас движение транспорта по трассе М8 возобновлено, дорожная обстановка стабилизируется.

«Главы муниципальных образований фиксируют обращения жителей о том, что с домов сорвало кровлю. Ведется работа по восстановлению крыш. Последствия устраняем и совместно с энергетиками «Ярэнерго», — написал Евраев.

На данный момент работы ведутся на энергообъектах в Ярославском, Некрасовском и Первомайском округах, заключил глава региона.

До этого «Россети» сообщили, что мощный циклон с сильным ветром и грозовыми дождями обрушился на несколько российских регионов, в семи регионах страны зафиксировали локальные нарушения электроснабжения. В ведомстве рассказали, что в Калужской, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Тульской областях ураганный ветер выдирал с корнем многометровые деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, здания падали на линии электропередачи и обрывали провода.

Кроме того, проблемы с электричеством возникли в Свердловской и Тюменской областях, там завершают восстановительные работы.

Ранее в одном из районов Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка.