Пассажиры жалуются на массовые задержки рейсов в московских аэропортах из-за непогоды

Пассажиры жалуются на массовые задержки рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Одна из пассажирок Диана рассказала журналистам, что рейс в Минеральные воды, который должен был вылететь в 13:30 мск, переносят каждый час. По словам женщины, задерживают и другие рейсы одной из авиакомпаний. За это время в Шереметьево приземлился и вылетел лишь один борт авиакомпании — он направился в Нальчик, отмечает канал.

В зоне ожидания, рассказала Диана, закончились места для ожидающих. А в авиакомпании якобы не предоставляют людям информацию о причинах задержки (предварительно, вылет назначен на 20:50 мск).

«На взлетно-посадочной полосе нет ни одного самолета, они просто не прилетают. Люди приезжают на следующие рейсы и начинают ждать вылет, но отправляться просто не на чем. Не кормят, не поят, не сообщают в чем проблема», — рассказали журналистам очевидцы.

Представители авиаперевозчика, в свою очередь, заяили «Осторожно, новости», что задержка рейса обусловлена ограничениями работы аэропортов из-за атак дронов и непогодой в Москве. Из-за этого самолет вынужденно сел в Самаре. На данный момент он направляется в Шереметьево. Вылет в Минеральные воды запланирован на 21:30 мск, заключает канал.

Циклон «Бернадетт», обрушившийся на Калининградскую область в ночь на 8 июля, сместился в регионы Центральной России. Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Непогода продолжила бушевать в Московском регионе и на следующий день. Желтый уровень погодной опасности продлен до вечера.

Кроме того, с раннего утра Москву пытаются атаковать украинские беспилотники. На фоне этого в авиагаванях периодически вводятся ограничения.

Ранее россиянам рассказали, что делать при задержке рейса.