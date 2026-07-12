Во Франции из-за жары приостановили работу реакторов на трех АЭС

Компания-оператор атомных электростанций на территории Франции EDF объявила об остановке трех реакторов атомных электростанций (АЭС) из-за сильной жары, установившейся на территории страны. Об этом сообщает Les Echos.
В компании отметили, что были остановлены реактор номер 2 на АЭС «Гольфеш» на берегу реки Гаронна, номер 3 — на АЭС «Бюже» на берегу реки Рона и номер 2 — на АЭС «Шо» на берегу реки Мез.
По данным издания, еще на восьми реакторах из-за погодных условий была снижена выработка электроэнергии.
9 июля один из реакторов французской АЭС «Гольфеш» уже приостанавливал свою работу из-за погоды.
До этого сообщалось, что во Франции резко выросла нагрузка на больницы и медперсонал из-за числа поступающих пациентов, пострадавших от аномальной жары — такую нагрузку медики сравнивают с пандемией коронавируса. Жара, изнуряющая как пациентов, так и медицинских работников, усиливает нагрузку на больницы.
Ранее французский министр признала огромный урон от жары для сельского хозяйства.