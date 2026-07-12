Названы лучшие книги для снятия стресса по версии россиян

В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это преимущественно фэнтези, классическая литература и детективы. Это показало исследование книжной сети «Буквоед», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». Такой выбор сделали 24% респондентов. По мнению опрошенных, произведение Джона Рональда Руэла Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Читатели погружаются в мир Средиземья и временно отвлекаются от жизненных проблем.

Второй книгой-антистресс стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. Так ответили около 20% опрошенных. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия и возвращают веру в то, что все обязательно закончится хорошо.

На третьем месте — 15% — детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». Респонденты отмечали, что напряженный сюжет и попытки распутать очередное преступление помогают отвлечься и понять, что у них в жизни все намного спокойнее.

В список книг, которые помогают справляться со стрессом, также вошли: «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, разные части цикла «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «12 стульев» Ильфа и Петрова, «Манюня» Наринэ Абгарян, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

«На первый взгляд, парадоксально: определенный процент опрошенных (около 5%) в качестве антистресс-литературы выбирали триллеры и ужасы. Но с точки зрения психологии это легко объяснить — напряженный сюжет помогает полностью переключиться с реальных тревог на вымышленную историю и почувствовать себя в безопасности», — пояснила руководитель маркетинговых коммуникаций сети «Буквоед» Виктория Нурмухамедова.

По словам представителя сети, в стрессовых ситуациях люди воспринимают чтение как способ эмоционального переноса. Они не ищут в книгах совета, они ищут способ уйти от действительности.

«Книга в этом отношении является универсальным инструментом, потому что позволяет на время отключиться от внешнего шума», — добавила Виктория Нурмухамедова.

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