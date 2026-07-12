В «Укроборонпром» произошли увольнения после взрыва в Вишневом

Руководителей двух государственных предприятий «Укроборонпрома» уволили в связи с установлением нарушений требований и правил безопасного хранения боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Также были уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к серьезным последствиям. Все виновные, помимо увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины», – говорится в публикации.

В компании добавили, что на предприятиях «Укроборонпрома» продолжают проводить комплексную проверку соблюдения требований по хранению и безопасности при работе с средствами поражения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом в Киевской области, где 6 июля произошли взрывы после воздушной атаки, располагался рядом с жилыми домами. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц «Укроборонпрома», которые вопреки запрету хранили боеприпасы рядом с жилой зоной. Президент Украины назвал взрыв в Вишневом «абсолютно ужасающей ситуацией», повлекшей большое количество пострадавших. Что известно о взрыве и его последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киевской области начали эвакуацию из-за атаки на завод «Визар» в Вишневом.