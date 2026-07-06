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Армия

В Киевской области начали эвакуацию из-за атаки на завод «Визар»

В Вишневом под Киевом объявили эвакуацию после удара российских войск по заводу
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Эвакуацию объявили в городе Вишневое в Киевской области в связи с ударом российских войск по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар». Об этом на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил городской совет.

«В результате <...> атаки в городе Вишневое возможна повторная детонация взрывоопасных объектов <...>. Сотрудники полиции и ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. — «Газета.Ru») при необходимости осуществляют эвакуацию населения с опасных территорий», — говорится в заявлении.

При этом жителей нескольких улиц, расположенных в непосредственной близости от завода, попросили пока не покидать дома.

6 июля министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие ночью поразили объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Удары наносились по сооружениям, которые находятся в Киеве и области. По данным ведомства, во время атаки были применены беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Вооруженные силы РФ провели операцию в ответ на удары украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о новой тактике ударов возмездия по Украине.

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