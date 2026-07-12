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Общество

В коммуне под Парижем эвакуировали сотни человек из-за угрозы нападения на евреев

Europe 1: под Парижем власти эвакуировали 300 человек
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти коммуны Сарсель под Парижем эвакуировали 300 человек после того, как спецслужбы заявили об угрозе нападения на еврейское сообщество. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

В публикации отмечается, что в коммуне эвакуировали посетителей кинотеатра и близлежащих ресторанов после того, как правоохранительные органы вечером 11 июля получили информацию о подозрительном автомобиле, который припарковался у синагоги. Прибывшие на место саперы обнаружили в машине ружье с семью патронами и пистолет с десятью патронами.

По информации главного управления внутренней безопасности Франции, в автомобиле могла находиться взрывчатка, которую могли использовать для нападения на еврейское сообщество.

По словам главы МВД республики Лорана Нуньеса, личности и мотивы подозреваемых пока не установлены, по данному делу ведется расследование.

В мае мужчине предъявили обвинение в покушении после нападения с ножом на представителей еврейской общины в Лондоне. Нападение произошло в районе Голдерс-Грин: злоумышленник с ножом ранил двух человек, после чего добровольцы группы самообороны оперативно его обезвредили и передали полиции.

Ранее в США вооруженный мужчина въехал в синагогу.

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