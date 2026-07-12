«Аэрофлот» предупредил пассажиров о корректировке расписания ряда рейсов

«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание некоторых рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба авиакомпании.

В заявлении уточняется, что решение было принято из-за прохождения грозового фронта.

«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов, прибывающих в [московский аэропорт] Шереметьево, направлена на запасные аэродромы», — рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что направленные в другие аэропорты самолеты возобновят полет в Шереметьево после дозаправки и улучшения метеорологических условий. При этом транзитные пассажиры будут бесплатно переоформлены на ближайшие стыковочные рейсы.

Как подчеркнули в авиакомпании, производственные и клиентские службы в данный момент работают в усиленном режиме. Пассажиры обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Циклон «Бернадетт», обрушившийся на Калининградскую область в ночь на 8 июля, сместился в регионы Центральной России. Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Непогода продолжила бушевать в Московском регионе и на следующий день. Желтый уровень погодной опасности продлен до вечера.

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