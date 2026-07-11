Появились кадры из Твери, где из-за непогоды затопило улицы и повалило деревья

В Твери во время грозы повалило деревья и затопило улицы. Фото из города публикуют местные Telegram-каналы.

В посте отмечается, что непогоду с грозовыми дождями и ливнями в Тверскую область принес циклон. Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, а Гидрометцентр объявил в области оранжевый уровень погодной опасности.

До этого у Свердловской области из-за непогоды без электроснабжения остались 3 884 жилых дома, в которых проживают более 10 тыс. чел. Из-за обрушившейся на регион стихии проблемы со светом возникли в Каменске-Уральском, Реже, Заречном, Сысерти и Рефтинском.

В Екатеринбурге затопило улицы. В торгово-развлекательном комплексе «Глобус» во время показа фильма из-за дождя пробило потолок. А на отдельных участках трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за паводков перекрыли дороги. В селе Лепино во время грозы загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Синоптики прогнозируют, что дожди с грозами в регионе продолжатся до 13 июля.

Ранее ураган разрушил собачий приют в Подмосковье.