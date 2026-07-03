Мужчина не выжил, оказавшись придавленным к дереву собственной машиной в Самарской области

В Самарской области 57-летний мужчина не выжил после того, как его придавило к дереву собственным автомобилем. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось 3 июля в Хворостянском районе. Мужчина на Chevrolet Niva остановился на обочине дороги, но не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.

В результате машина, стоявшая под уклоном, покатилась. Водитель попытался остановить ее и застрял между автомобилем и деревом, его зажало. В результате он получил травмы и не выжил.

До этого подростка придавило футбольными воротами на Сахалине. У него диагностировали множество травм. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее отколовшаяся облицовка здания суда в Челябинске чуть не придавила мужчину.