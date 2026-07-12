Россиянам объяснили, как законно сэкономить на оплате ЖКУ летом

Россияне могут законно сократить расходы на коммунальные услуги в летний период, воспользовавшись перерасчетом платы за отопление и горячую воду. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По словам депутата, порядок начисления платы за коммунальные услуги регулируется постановлением правительства РФ №354. Он пояснил, что в регионах, где действует схема оплаты отопления «по факту» только в течение отопительного сезона, с мая по сентябрь начислений за отопление в платежных документах быть не должно.

Вольфсон отметил, что в настоящее время более 70% российских регионов полностью или в большинстве муниципалитетов используют именно такой порядок оплаты.

Если же жители оплачивают отопление равными долями в течение всего года, квитанции продолжат приходить и летом. При этом, как пояснил парламентарий, в начале следующего года управляющая компания обязана провести корректировку начислений, если прошедшая зима оказалась теплее климатической нормы.

Еще одним способом снизить расходы депутат назвал перерасчет платы за горячую воду во время ежегодных профилактических отключений. Он напомнил, что по санитарным нормам такие отключения, как правило, не должны превышать 14 дней. Если в квартире отсутствует счетчик горячей воды, управляющая компания обязана автоматически выполнить перерасчет за этот период. В случае отсутствия перерасчета собственники вправе потребовать его проведения.

При наличии счетчика Вольфсон рекомендовал на время отключения перекрывать вентиль горячей воды. По его словам, в противном случае из крана может поступать холодная вода, а прибор учета продолжит фиксировать ее как горячую, что приведет к оплате по более высокому тарифу.

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