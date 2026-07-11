В Госдуме рассказали, в каких случаях можно рассчитывать на снижение платежей за ЖКХ

Отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней является законным основанием для уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь за вывоз мусора. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По его словам, многие россияне не знают, что отъезд в отпуск или на дачу является законным основанием для снижения платежа за коммуналку. Парламентарий уточнил, что механизм четко прописан в постановлении правительства РФ № 354.

В первую очередь, речь идет о перерасчете за вывоз мусора. 1 марта 2023 года в России приняли закон, согласно которому перерасчет обязаны делать всем, независимо от того, как в регионе начисляется плата — с человека или с квадратного метра, напомнил Вольфсон.

В ситуации с водой, газом и водоотведением действуют другие правила. Списать плату по нормативу за время отпуска можно лишь в том случае, если в жилье физически невозможно установить счетчики, и это подтверждено официальным актом. Если счетчики стоят, тогда придется заплатить за уже употребленные воду и газ.

При этом за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт платить придется в любом случае — эти расходы от присутствия или отсутствия не зависят.

Чтобы вернуть деньги, россияне могут подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения, добавил депутат.

Ранее в Госдуме рассказали россиянам, как уменьшить платежи за ЖКУ летом.