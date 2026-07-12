Мужчина разбился в Альпах во время полета на параплане

В Баварских Альпах разбился 56-летний парапланерист при заходе на посадку

В Германии 56-летний парапланерист не выжил при крушении в Баварских Альпах, пишет Bild.

По данным полиции, в субботу, 11 июля, около 14:00 параплан разбился в районе горы Кройцек, расположенной к югу от города Гармиш-Партенкирхен. В тот момент мужчина, как предполагается, летел в сторону площадки для посадки, но, по предварительным данным, не справился с управлением.

На место сразу прибыли спасатели, однако, несмотря на начатые реанимационные мероприятия, помочь пилоту не удалось.

Полиция исключила версию о внешнем воздействии и теперь пытается установить точные обстоятельства происшествия. Для этого правоохранители ищут очевидцев падения. По факту инцидента начато расследование.

Ранее 68-летний парапланерист разбился в верховьях Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии.