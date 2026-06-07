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68-летний парапланерист разбился в Кабардино-Балкарии

68-летний парапланерист разбился в верховьях Чегемского ущелья
jennyt/Shutterstock/FOTODOM

Парапланерист разбился на парадроме в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщает Telegram-канал «kbr.sledcom».

Согласно опубликованной информации, 7 июня 68-летний парапланерист, который приехал из Москвы, разбился недалеко от парадрома, который расположен в верховьях Чегемского ущелья. Мужчина совершал полет самостоятельно без помощи инструктора.

По факту произошедшего начата доследственная проверка Следственным отделом по Чегемскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также были назначены проведения необходимых для проверки экспертиз.

Параплан — это сверхлегкий летательный аппарат (планер-паритель), крыло которого выполнено из прочной ткани и наполняется воздухом набегающим потоком. Название происходит от словосочетания «парашют планирующий». В отличие от парашюта, предназначенного только для спуска, параплан может часами парить в воздухе за счет использования энергии восходящих потоков (термических или динамических).

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