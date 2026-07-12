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Общество

В Финском заливе обнаружили тело второй женщины, исчезнувшей на прогулке на сапе

В Ленобласти нашли тело второй пропавшей во время катания на сапе женщины
Shutterstock

Спасатели нашли тело второй женщины, которая пропала при прогулке на сапе в бухте Батарейной в Финском заливе 11 июля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ленинградской области в мессенджере «Макс».

«Спасатели <...> обнаружили тело второй женщины. Извлекли из воды, доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД России», — говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что даже при небольшом волнении на воде удержаться на сапе сложно, всегда нужно надевать спасательный жилет.

11 июля и в ночь на 12 июля на Ленинградскую область обрушился вызванный циклоном «Бернадетт» мощный грозовой фронт с ураганным ветром. В региональном МЧС сообщили, что в непогоду две женщины отправились на прогулку на сапбордах без спасательных жилетов и не вернулись на берег. Накануне ночью тело одной из пропавших было найдено.

До этого в Самарской области женщину с ребенком на сапе унесло течением.

Ранее сообщалось, что на Кубани школьница ушла под воду во время прогулки на сапборде.

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