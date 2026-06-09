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Общество

Кубанская школьница, не умеющая плавать, ушла под воду во время прогулки на сапборде

Shot: на Кубани девушка ушла под воду во время прогулки на сапборде с подругой
Shutterstock

Школьница не выжила после прогулки на сапборде с подругой в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Горячий ключ. По данным Telegram-канала, 14-летняя девушка вместе с подругой решила поплавать на сапборде. Его они взяли у знакомого, жилетов и других средств безопасности у них не было.

Для прогулки несовершеннолетние выбрали Круглое озеро – популярную у туристов локацию, где пока что запрещено купаться. Соответствующие таблички установлены на берегу.

Несмотря на это школьницы проплыли около 35 метров, но в какой-то момент перевернулись. Очевидцы заметили девушек в воде. Одну из них спасли, вторая ушла на дно. Пострадавшие не умели плавать.

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура региона. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

«Кроме того, прокуратурой будет дана оценка безопасному нахождению лиц вблизи водных объектов», – сообщается в публикации.

При необходимости примут меры реагирования.

Ранее подросток ушел под воду на озере в Ленобласти и не выжил.

 
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