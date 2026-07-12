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В Подмосковье школьник тайком покурил вейп в ванной и потерял сознание

В Подмосковье подростка госпитализировали с острым токсическим отравлением от вейпа
Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области 14-летний подросток заперся в ванной, чтобы скрыть курение от родителей, а после нескольких затяжек потерял сознание. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

По информации источника, юношу без сознания обнаружила на полу в ванной его мать. Она и вызвала скорую, мальчика госпитализировали.

Врачи диагностировали у него острое токсическое отравление. Состояние пациента оценивается как средней тяжести.

До этого в Бурятии у подростка изо рта пошла пена с кровью после курения вейпа. Его госпитализировали с реанимацию.

Как рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, увлечение вейпами может замедлить и нарушить развитие мозга. По его словам, вейпы с никотином влияют почти на все органы, особенно на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Ранее ученый заявила, что вейпы повышают риск кислородного голодания сердца на 20–40%.

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