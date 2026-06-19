Врач рассказала, что вейпы повышают риск кислородного голодания сердца на 20-40%

Курение вейпов повышает риск ишемической болезни на 20-40%. Также крупное исследование показало, что у вейперов вероятность инфаркта может быть на 34% выше, чем у некурящих. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат наук Эльвира Хачирова, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета.

По словам эксперта, вейпы не являются безопасной альтернативой для сердца и сосудов, – даже одна сессия парения вызывает в организме измеримые изменения, схожие с курением обычных сигарет.

«Никотин (присутствующий в подавляющем большинстве жидкостей) вызывает выброс адреналина, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений в среднем на 5-10 ударов в минуту, а систолическое давление подскакивает на 5-10 мм рт. ст. Долгосрочно это создает хроническую нагрузку на сердечную мышцу», – предупреждает медик.

Кроме того, через 30 минут после парения увеличивается жесткость аорты – ключевой показатель здоровья сосудов. Причем такой эффект оказывают даже безникотиновые жидкости, что говорит о вреде самих ароматизаторов и растворителей (пропиленгликоля и глицерина) при нагревании.

«Самое громкое исследование с участие почти 450 тысяч испытуемых (American Heart Association, 2019) показало, что у вейперов риск инфаркта на 34% выше, чем у некурящих. Если человек парил и продолжал курить обычные сигареты (двойное потребление), риск возрастал в пять раз», – добавила Хачирова.

Специалист уточнила, что позже в исследовании нашли методологическую ошибку (часть инфарктов могла случиться до того, как люди начали парить). После перепроверки данных связь уменьшилась, но влияние точно определено, особенно для молодых пользователей.

Другая работа показала, что вейпинг тесно связан с риском ишемии – прекращения кровоснабжения органов или тканей (чаще всего сердца), которое приводит к временному нарушению их функции или стойкому повреждению. Чаще всего это связано с сосудистыми нарушениями — сужением или полной закупоркой просвета артерии.

«Метаанализ 2023 года подтвердил, что только парение (без обычных сигарет) повышает шансы развития ишемии на 20-40% по сравнению с некурящими», – заключила врач.

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