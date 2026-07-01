В Бурятии у подростка изо рта пошла пена с кровью после курения вейпа

В Бурятии спасли подростка, у которого начались судороги после курения вейпа

В Бурятии 14-летний школьник попал в реанимацию после курения вейпа, сообщили в Республиканском наркологическом диспансере.

У подростка начались судороги, изо рта пошла пена с кровью, после чего его экстренно доставили в больницу.

Врачи диагностировали острую гипоксию — кислородное голодание мозга, вызванное курением электронной сигареты. По их словам, состояние пациента было крайне тяжелым, и могло привести к инсульту, но его удалось стабилизировать.

До этого в Петербурге юный вейпер покурил тайком от отца и упал в судорогах. Вскоре школьник начал синеть и терять сознание. Прибывшие медики привели пострадавшего в чувство. Когда мальчика перекладывали с пола на кровать, у него из кармана вывалился вейп. Родители, по их словам, даже не подозревали, что подросток курит. Сейчас школьник в стабильном состоянии. Из-за конвульсий у него сколот зуб и образовались ссадины на лбу и теле.

Ранее в Уссурийске школьник не выжил после курения вейпа.