Женщина пострадала в результате пожара в порту Кронштадта

Пожар произошел на территории порта в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В публикации уточняется, что огонь распространился всего за 15–20 минут. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

«По предварительной информации, горение произошло в порту из-за взрыва газового баллона», — говорится в материале.

Журналисты выяснили, что в результате ЧП пострадала одна женщина. Ей потребовалась госпитализация.

На сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу отмечается, что к ликвидации возгорания привлекли 25 сотрудников ведомства и пять единиц специальной техники. Огнеборцы локализовали пожар в 9:34 мск, в 10:21 мск на месте происшествия было ликвидировано открытое горение.

Утром 11 июля в подмосковном городе Раменское загорелся производственный склад. Пламя охватило объект в поселке Родники, распространившись на площади 3000 квадратных метров. Потушить пожар удалось только во второй половине дня. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в России создали устройство, которое оповещает о пожаре на этапе тления.