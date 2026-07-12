Желание есть мармеладных червей назвали неадекватным

Желание детей есть мармелад в виде червей нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ регионам.

«Нельзя назвать <…> адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов», — говорится в документе.

В ведомстве считают, что некоторые желания ребенка сформированы под воздействием зарубежных интернет-роликов и рекламы. Специалисты обеспокоены, что такой вид лакомства может оказывать негативное влияние на пищевой выбор детей в России.

До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не разрешать детям есть за компьютером, поскольку это чревато ожирением. Он отметил, что ответственность за детское ожирение в первую очередь лежит на родителях.

Также академик указал на большое число людей с диабетом в России. По его словам, фастфуд изменил генетическую память человека по отношению к питанию. Если не остановить стремительную динамику детского ожирения, то показатели по средней продолжительности жизни будут не выполнены, предупредил он.

Ранее профессор предупредил, что из-за плохого питания 700 россиян в год становятся инвалидами.