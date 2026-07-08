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Общество

Родителям указали на неочевидную вредную привычку детей

Онищенко призвал родителей не разрешать детям есть за компьютером
Jens Honore/Global Look Press

Родители не должны разрешать детям есть за компьютером, поскольку это чревато ожирением. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.

«Первое — но самое главное — не допускать того, чтобы наши дети, сидя перед компьютерами, беспрерывно ели», — сказал он на пресс-конференции.

Онищенко отметил, что ответственность за детское ожирение в первую очередь лежит на родителях.

Также академик указал на большое число людей с диабетом в России. По его словам, фастфуд изменил генетическую память человека по отношению к питанию. Если не остановить стремительную динамику детского ожирения, то показатели по средней продолжительности жизни будут не выполнены, предупредил он.

По данным глобального исследования, в котором участвовали российские специалисты из Пироговского университета Минздрава РФ, общее число людей с ожирением в мире превысило миллиард. Анализ охватил период с 1990 по 2022 год и проверяли более 190 стран.

По оценке исследователей, в 2022 году почти 160 млн несовершеннолетних по всему миру страдали от ожирения — 65 млн девочек и 94 млн мальчиков. Для сравнения, в 1990 году этот показатель составлял 31 млн. Среди взрослого населения проблема также обострилась. Доля женщин с ожирением выросла с 8,8% до 18,5%, а мужчин — с 4,8% до 14%.

Ранее профессор предупредил, что из-за плохого питания 700 россиян в год становятся инвалидами.

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