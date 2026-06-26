Врач: более половины случаев инвалидизации в России связаны с питанием

Ежегодно в России порядка 600-7000 человек становятся инвалидами из-за неправильного питания. Половина всех случаев инвалидности связана с заболеваниями, которые развиваются из-за вредного рациона, сообщил в пресс-центре НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Среди заболеваний, вызванных неправильным питанием, врач выделил такие, как сахарный диабет первого типа, ожирение, атеросклероз. Кроме того, часто поражаются сосуды, люди переживают инфаркты и инсульты, причем в группе риска в первую очередь находятся дети, подчеркнул Продеус.

«Особенно страдает молодое поколение. Это проблема не только и не столько России, а всего мира», — констатировал он.

По словам профессора, число детей с ожирением растет так стремительно, что Минздрав и прочие ведомства поднимают вопрос о необходимости обязательного обследования детей с участием нутрициолога и диетолога. Основная причина этой проблемы – гиподинамия и нездоровый рацион, заключил врач.

В Минздраве до этого сообщили, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение ― у 22–26%. Подчеркивается, что 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям граждан относятся избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в четыре раза, и насыщенных жиров ― многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза.

Ранее Мясников предупредил, что каждый лишний килограмм веса забирает жизнь россиян.