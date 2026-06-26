Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Врач: более половины случаев инвалидизации в России связаны с питанием

Профессор Продеус: из-за плохого питания 700 россиян в год становятся инвалидами
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Ежегодно в России порядка 600-7000 человек становятся инвалидами из-за неправильного питания. Половина всех случаев инвалидности связана с заболеваниями, которые развиваются из-за вредного рациона, сообщил в пресс-центре НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Среди заболеваний, вызванных неправильным питанием, врач выделил такие, как сахарный диабет первого типа, ожирение, атеросклероз. Кроме того, часто поражаются сосуды, люди переживают инфаркты и инсульты, причем в группе риска в первую очередь находятся дети, подчеркнул Продеус.

«Особенно страдает молодое поколение. Это проблема не только и не столько России, а всего мира», — констатировал он.

По словам профессора, число детей с ожирением растет так стремительно, что Минздрав и прочие ведомства поднимают вопрос о необходимости обязательного обследования детей с участием нутрициолога и диетолога. Основная причина этой проблемы – гиподинамия и нездоровый рацион, заключил врач.

В Минздраве до этого сообщили, что избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение ― у 22–26%. Подчеркивается, что 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания. К основным пищевым нарушениям граждан относятся избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в четыре раза, и насыщенных жиров ― многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза.

Ранее Мясников предупредил, что каждый лишний килограмм веса забирает жизнь россиян.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!