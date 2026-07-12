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В Самаре запустили горячую линию после атаки БПЛА на Сызрань

Прокуратура Самарской области запустила горячую линию после атаки БПЛА на Сызрань
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Самарской области открыла горячую линию после атаки беспилотников на Сызрань. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: тел. 8 (846) 340-61-78», — говорится в сообщении.

Власти взяли на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки беспилотников, за ситуацией лично следит прокурор Сызрани Евгений Ирха, подчеркнули в областной прокуратуре.

В ночь на 12 июля Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что дрон повредил промышленное предприятие, а также несколько частных и многоквартирных домов. По его информации, три человека, в том числе ребенок, были ранены, всех госпитализировали. Еще один мужчина получил ранения, не совместимые с жизнью.

Ранее украинский беспилотник взорвался на территории медсанчасти в Энергодаре.

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