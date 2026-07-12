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Общество

В Энергодаре на территории медсанчасти взорвался украинский беспилотник

Украинский БПЛА взорвался у детского отделения медсанчасти Энергодара
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинский беспилотник взорвался у детского отделения медсанчасти Энергодара Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

По его данным, никто не пострадал. Специалисты оценивают масштаб ущерба.

Пухов предупредил, что в городе сохраняется высокая дроновая активность.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирские автобусы. По его словам, в транспорте не было людей и никто не пострадал. Глава региона возмутился, что автобусы стали объектами «оголтелых террористов, воюющих с гражданским населением».

До этого украинский дрон атаковал автобус, следующий из Краснодара в Мелитополь Запорожской области. В это время в салоне находились 11 человек, все они успели покинуть транспорт. Автобус же полностью сгорел.

Ранее украинские беспилотники выжгли 45 гектаров полей с пшеницей и ячменем в Запорожской области.

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