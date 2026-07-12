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Общество

Системы ПВО сбили пять БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил о ликвидации еще пяти дронов, летевших на Москву
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

На месте падения обломков работают эксперты экстренных служб, уточнил Собянин.

До этого, утром 12 июля, Собянин рассказал, что системы ПВО уничтожили сначала пять, а затем еще 16 дронов, летевших на столицу.

В ночь на 12 июля дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 349 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской и еще девятью областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее вражеский БПЛА поджег танкер в Ростовской области.

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