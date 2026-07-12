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Общество

Пассажир заплатит московскому метро за падение на пути

РИА Новости: в Москве с пассажира взыскали убытки за падение на пути в метро
РИА Новости

Суд обязал пассажира, упавшего на пути в московском метро, выплатить компенсацию за остановку поездов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Установлено, что пассажир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности упал на главный путь станции метро «Тургеневская». В результате движение поездов на участке пришлось остановить на 21 минуту. Отмечается, что отмена трех составов принесла метрополитену убытки, которые предприятие получило бы при нормальной работе. Сумма иска не называется.

Пассажир в суд не явился, однако вину свою признал. Трагедии удалось избежать, поскольку машинист применил экстренное торможение. Кроме компенсации ущерба мужчина должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенное умышленно.

До этого 64-летняя пассажирка толкнула 14-летнюю девочку на пути на станции метро «Таганская». Пенсионерка сделала это непосредственно перед прибытием поезда при включенном контактном рельсе. Пострадавшая не коснулась опасных участков.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не могла осознавать опасность своих действий. Суд направил ее на принудительное психиатрическое лечение.

Ранее бабушка выжила после падения на рельсы в метро Москвы.

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