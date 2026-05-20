Пенсионерку, толкнувшую девочку под поезд в московском метро, признали невменяемой

Суд направил на принудительное психиатрическое лечение 64-летнюю пенсионерку, которая столкнула школьницу на рельсы в московском метро. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не могла осознавать опасность своих действий. Проходить лечение женщина будет в больнице специализированного типа.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года на станции метро «Таганская», 64-летняя пассажирка толкнула 14-летнюю девочку непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе. Пострадавшая не коснулась опасных участков.

До этого двое мужчин приставали к девочке-подростку в московском метро. Они окружили жертву и зажали ее между двумя колоннами, затем один из мужчин коснулся ее груди, а другой — бедра. Потерпевшая пожаловалась родителям, и они сообщили о происшествии в полицию.

Ранее в Петербурге на станции метро «Волковская» на рельсы упал человек.

 
