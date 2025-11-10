На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети появилось видео, как в московском метро женщина толкает школьницу на пути

Пенсионерка, толкнувшая девочку на пути в московском метро, попала на видео
В московском метро на камеры видеонаблюдения попал инцидент, как пожилая пассажирка толкнула 13-летнюю девочку на рельсы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На записи видно, что девочка стояла на платформе в ожидании поезда, когда женщина толкнула её на железнодорожные пути. К счастью, школьнице удалось вернуться на платформу до прибытия состава.

Инцидент произошел 9 ноября на станции «Таганская». По данным Следственного комитета Москвы, причиной инцидента стали неприязненные отношения между женщиной и девочкой. Ребенок находится под присмотром родственников и его жизни ничего не угрожает.

Женщина задержана, против нее возбудили уголовное дело по части 30 статьи 105 УК РФ — покушение на жизнь.

До этого в Петербурге пассажир метро упал на пути. Инцидент произошел на станции метро «Озерки» — при каких обстоятельствах человек упал на пути, не уточняется. Пострадавшего спасти не смогли.

Ранее в Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.

